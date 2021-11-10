Тегеран, 10 ноября, 2021, 07:47 — ИА Регнум. 9 ноября официальный представитель Организации содействия торговле Ирана (TPO) заявил, что экспорт Ирана в Нигерию за первые 6 месяцев текущего иранского года (21 марта — 21 октября) увеличился на 8 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Фарзад Пилтан, генеральный директор офиса TPO в арабских и африканских странах, заявил на встрече с послом Ирана в Нигерии Мохаммедом Алибаком, что Тегеран готов сотрудничать с западноафриканской страной в области обмена торговыми делегациями, а также проведения совместных торговых выставок.

Он подчеркнул, что экспорт Ирана в Нигерию за указанный период составил 44 миллиона долларов, при этом мочевина, кондитерские изделия, печенье и шприцы повысили иранский экспорт в страну.

Алибак, в свою очередь, призвал TPO активизировать усилия по привлечению частного сектора страны и использованию возможностей рынка Нигерии с населением 220 миллионов человек.