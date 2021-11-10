Тегеран, , 07:48 — REGNUM 9 ноября министр дорог и городского развития Ирана Ростам Кассеми заявил, что Тегеран и Исламабад договорились облегчить движение грузовиков из Китая в Европу. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Выступая на конференции по дорожной инфраструктуре, Кассеми раскритиковал нынешние методы строительства дорог и отметил, что министерство под его руководством применяет опыт экспертов с целью использования современных технологий строительства зданий и дорог для предотвращения рассеивания энергии и снижения затрат на ремонт.

Он сослался на свои недавние встречи с пакистанскими официальными лицами и заявил, что обе страны также договорились облегчить движение иранских грузовиков непосредственно в Китай и пакистанских грузовиков в европейские страны.

«Иран имеет большие преимущества в транспортном секторе», — отметил Кассеми, сославшись на успешное прохождение финского грузового поезда, которому потребовался 21 день, чтобы добраться до места назначения.