Тегеран, , 07:49 — REGNUM 9 ноября министр высшего образования Сирии Бассам Башир Ибрагим заявил, что его страна готова расширять образовательное и научное сотрудничество с иранскими университетами. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Ибрагим сделал эти замечания во время своего визита в Технологический университет Амиркабир в Тегеране, выразив готовность расширять научные связи с иранским ВУЗом.

Затем он указал на свою встречу, состоявшуюся с заместителем министра науки Ирана, отметив, что представители двух стран подчеркнули важность проведения совместных научных исследований.

В связи с этим посол Сирии в Тегеране Шафик Даюб заявил, что связи Дамаска и Тегерана носят исторический и стратегический характер.

«Сотрудничество с университетом Амиркабир важно для Сирии», — сказал посол, охарактеризовав иранский университет как один из наиболее продвинутых в мире.