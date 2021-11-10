Тегеран, 10 ноября, 2021, 07:50 — ИА Регнум. Военные учения иранской армии под названием «Zolfaqar-1400» завершились 9 ноября после парада надводных кораблей и подводных лодок ВМС Ирана, в том числе отечественного эсминца Dena. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Представитель совместных армейских учений «Золфакар-1400» контр-адмирал Махмуд Мусави отметил, что оборудование, представленное на заключительном параде учений, является неотъемлемой частью иранской военной техники, применяемой различными подразделениями в южном порту Макран.

По словам Мусави, военные учения включают проведение тактических операций в оперативной зоне площадью более миллиона квадратных метров.

Он отметил, что одной из целей учений являлось повышение боеспособности, защита независимости и территориальной целостности Исламской Республики Иран, а также усиление эффективного присутствия в отдаленных международных водах, повышение готовности вооруженных сил противостоять провокациям противника.

«Проведение таких военных учений повышает мощь наземных, морских и воздушных сил, тем самым способствуя увеличению потенциала армии перед лицом врагов», — сообщил контр-адмирал.