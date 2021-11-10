Новосибирск, , 06:15 — REGNUM Проект основного финансового документа Новосибирской области — закона «Об областном бюджете Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» — рассмотрен в ходе публичных слушаний, прошедших в Законодательном собрании 9 ноября. Об этом сообщило региональное правительство.

Законодательное собрание Новосибирской области Анна Алябьева © ИА REGNUM

В публичных слушаниях приняли участие первый заместитель председателя правительства Новосибирской области Владимир Знатков, председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив, члены правительства региона, депутаты регионального парламента, представители муниципальных образований области, научного сообщества, общественники.

Заместитель председателя правительства Новосибирской области Владимир Знатков отметил, что при формировании проекта бюджета на предстоящий период были учтены все социальные обязательства, наказы избирателей, строительство социальных объектов, а также сформированы и новеллы.

«Со следующего года по решению Правительства РФ мы будем иметь возможность вкладывать те бюджетные кредиты, которые нужно было отдавать в ближайшие годы, в социальную инфраструктуру — это ряд проектов, которые будут давать хорошую налоговую отдачу», — подчеркнул Владимир Знатков.

По официальным данным, по итогам 9 месяцев 2021 года уже наблюдается динамика собственных доходов областного бюджета, показавшая рост на 28,1% к аналогичному периоду 2020 года.

По итогам проведения публичных слушаний по проекту закона Новосибирской области «Об областном бюджете Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» будут приняты и направлены для обсуждения в профильном комитете Законодательного собрания региона соответствующие рекомендации.