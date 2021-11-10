Тегеран, , 07:52 — REGNUM 9 ноября заместитель министра иностранных дел Ирана по экономической дипломатии Мехди Сафари встретился с лидером партии Патриотический союз Курдистана (ПСК) Бафелем Талабани в Сулеймании (Ирак). Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

На встрече, в которой также приняли участие генеральный консул Ирана в Сулеймании Мехди Шуштари и несколько членов руководящего совета ПСК, обсуждалось расширение сотрудничества между Ираном и иракским регионом Курдистан (КРИ).

На встрече также обсуждались вопросы устранения барьеров на пути расширения связей, поддержки иранских компаний в реализации стратегических проектов, а также совместные инвестиции в Курдистан и завершение запуска нескольких пограничных терминалов.

Ранее Сафари также провел встречу с генерал-губернаторами и другими должностными лицами провинций Сулеймания и Халабджа, а также с несколькими экономическими агентами иракского региона Курдистан.

Чиновник также принял участие в заседании рабочей группы по развитию ненефтяного экспорта в пограничном пункте Парвизхан. Сафари провёл беседу с представителями иранских компаний, осуществляющих деятельность в провинциях Сулеймания и Киркук в Ираке, для изучения вопроса о расширении ненефтяного экспорта в Иракский Курдистан.