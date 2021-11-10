Нью-Йорк, США, 10 ноября, 2021, 06:11 — ИА Регнум. Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск за два дня потерял более $50 млрд из-за резкого падения котировок акций основанной им компании Tesla. Об этом 9 ноября сообщает агентство Bloomberg.

Daniel Oberhaus Илон Маск

Стоимость акций производителя электрокаров Tesla начала снижаться в понедельник, 8 ноября, после заданного Маском 6 ноября вопроса пользователям Twitter.

Илон Маск «В последнее время слишком много говорят о том, что нереализованная прибыль — это средство уклонения от уплаты налогов, поэтому я предлагаю продать 10% моих акций Tesla. Поддерживаете ли Вы эту идею?»

Если в первый рабочий день недели снижение стоимости акций составило считаные проценты, то по итогам торгов на Уолл-стрит 9 ноября акции Tesla подешевели на 13,44%, что в сумме двух дней составило более 16%.

По оценке Bloomberg, за двое суток Маск потерял более чем $50 млрд, но сохранил статус богатейшего человека планеты. На втором месте находится создатель корпорации Amazon Джефф Безос, сокративший отставание от Маска до $83 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, решение вопроса о продаже 10% акций принадлежащей ему компании Tesla доверил своим подписчикам в Twitter Илон Маск.