Пирр, США, , 06:05 — REGNUM Как минимум два человека погибли, ещё трое пострадали в результате стрельбы в американском штате Южная Дакота. Об этом 10 ноября сообщает издание Dakota News Now.

Стрельба U.S. Department of Defense

Инцидент произошёл в городе Скотленд. Неизвестный начал стрельбу, в результате которой были смертельно ранены два человека, ещё трое пострадали. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали подозреваемого. Из троих пострадавших госпитализация потребовалась только одному человеку, остальным была оказана помощь на месте.

Подробности инцидента не приводятся. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят расследование обстоятельств произошедшего. Подозреваемый в стрельбе помещён под арест.

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