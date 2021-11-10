Ставрополь, 10 ноября, 2021, 06:01 — ИА Регнум. В арбитраж Ставропольского края поступил банкротный иск, ответчиком по которому выступает МУП города Лермонтова «Чистый город» из сферы сбора неопасных отходов. Заявление от налогового органа суд пока не принял к производству и дата заседания не назначена, передаёт ИА REGNUM.

Mike Cohen Банкротство

Иск от инспекции ФНС №14 по Ставропольскому краю поступил в суд 3 ноября 2021 года. Сумма исковых требований — 713 959,45 рубля.

По данным ЕГРЮЛ, МУП учреждено в марте 2015 года. Уставный капитал — 199 325,83 рубля, учредитель — управление имущественных отношений администрации города Лермонтова. Руководителем предприятия с февраля 2021 года в ЕГРЮЛ указан Владимир Соколов, но имеется отметка, что сведения недостоверны и есть соответствующее заявление физлица от июля 2021 года.