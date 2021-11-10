Хабаровск, , 05:48 — REGNUM На телефоны скорой помощи в Хабаровском крае звонят более 1000 человек в сутки. В основном это пациенты с COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Хабаровского края.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Нагрузка на «скорые» особенно возросла в праздничные дни. Люди жалуются в основном на то, что не сбивается температура, ухудшается состояние.

«Перевозили и пациентов с тяжелыми пневмония, лежачих больных на кислороде. Было много госпитализаций. Из-за этого были задержки вызовов, но сложные вызовы старались обслуживать без задержек», — рассказала заместитель главного врача скорой медицинской помощи города Хабаровска Юлия Окишева.

Министерство здравоохранения региона призывает хабаровчан обращаться за скорой помощью только в случае возникновения таких симптомов, как повышенная частота дыхания, сатурация ниже 90%, одышка в состоянии покоя. В остальных случаях жителей просят вызывать врача из поликлиники.

Как сообщало ИА REGNUM, лечение от коронавируса проходят более 8 тыс. хабаровчан, свыше 2,2 тыс. из них госпитализированы.