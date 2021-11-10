Вашингтон, , 05:42 — REGNUM Скандал, который может привести к лишению статуса депутата республиканца Пола Гозара, разгорелся в парламенте США. Политик опубликовал 9 ноября отрывок из мультфильма, вызвавший возмущение граждан, у себя в Twitter.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В шуточном фрагменте мультфильма в стиле аниме Гозар борется со злом, которое представляет президент США Джозеф Байден. Публикацию заметила спикер нижней палаты Нэнси Пелоси, которая посчитала, что депутат-республиканец угрожает действующему американскому лидеру.

Пелоси сообщила о мультфильме в полицию, а также потребовала от комиссии по этике заняться разбором инцидента. В отношении Гозара могут возбудить уголовное дело. Парламентарий удалил видео, но фрагменты из него уже разошлись по сети интернет.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что сенатор-республиканец объявил условия выхода штата Техас из состава США.

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