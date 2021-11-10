Вашингтон, , 05:42 — REGNUM США и Египет подтверждают сотрудничество в оборонной сфере. Об этом говорится в совместном заявлении представителей Каира и Вашингтона, сообщает пресс-служба американского Госдепа

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В заявлении указывается, что страны готовы сотрудничать по ряду вопросов. Среди них упоминается экономика, образование, культура, права человека, оборона и совместная борьба с терроризмом. Кроме того, Каир и Вашингтон договорились о поддержании стабильности на Ближнем Востоке.

Отмечается, что представители Египта и США также обсуждали ситуацию в Ливии. Стороны подтвердили важность проведения в республике выборов и вывода иностранных военных из Ливии.