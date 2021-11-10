Холмск, Сахалинская область, , 05:30 — REGNUM Пожар произошел в жилом доме в городе Холмске Сахалинской области, сообщает пресс-служба областного управления МЧС России.

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По ее данным, возгорание произошло в частном доме № 29 по улице Киевской. Спасатели прибыли на место происшествия спустя семь минут после поступления сигнала о пожаре. К этому времени огнем была охвачена площадь пять квадратных метров. Пожар был ликвидирован, пострадавших не было.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября в Красноярском крае в поселке Абан произошел пожар в жилом доме. При пожаре погибли двое мужчин. По факту произошедшего проводится доследственная проверка.