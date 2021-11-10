Вашингтон, 10 ноября, 2021, 05:27 — ИА Регнум. Из Таджикистана в США вылетела группа афганских граждан и военнослужащих ВВС, задержанных в стране почти на три месяца после бегства из Афганистана. Об этом со ссылкой на источники 9 ноября сообщает агентство Reuters.

Defenseimagery.mil Военно-транспортный самолёт ВВС США

Отмечается, что часть военнослужащих афганских ВВС, которых готовили американские инструкторы, перебралась в Таджикистан после того, как к власти в Афганистане пришли исламские радикалы. Они были задержаны местными властями и помещены в один из санаториев.

По данным агентства, намерения Пентагона вывезти афганских военных в США обеспокоили ряд конгрессменов, опасающихся, что таким образом начнётся постепенное переселение в страну афганских беженцев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь Минобороны США Джон Кирби заявил о планах вывезти оставшуюся в Таджикистане группу из 191 жителя Афганистана в ближайшее время.