Пекин, 10 ноября, 2021, 05:22 — ИА Регнум. Приключенческий документальный сериал с участием китайских и иностранных исследователей, рассказывающий о некоторых опасных путешествиях солдат и героев в революционной истории Китая, будет выпущен в Интернете 9 ноября, сообщает агентство Синьхуа.

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Совместно спродюсированный китайской потоковой платформой Tencent Video и каналом Discovery, сериал из шести серий «Путешествие воинов» вышел в эфир на Tencent Video вечером 9 ноября, а также выйдет на канале Discovery 28 ноября. Роли в сериале исполнят УоллесЧун, Доу Сяо, Чжан Синью и Янь Сюй Цзя, а также новозеландский авантюрист Джош Джеймс, пройдя через пять насыщенных приключениями поездок.

Документальный фильм воплощает в жизнь реальные сцены опасностей, с которыми сталкиваются солдаты Китайской Красной Армии, марширующие по заснеженным горам, солдаты Северо-Восточной антияпонской Объединенной армии, преодолевающие ледяной холод, и Красный отряд женщин, марширующих в лесах южного Китая, среди прочих.