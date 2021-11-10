Москва, , 05:20 — REGNUM Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников органов внутренних дел РФ с профессиональным праздником, поблагодарив их за чёткую работу во время выборов и решение задач, связанных с соблюдением профилактических режимов в период распространения коронавируса. Поздравление было показано 10 ноября на телеканале «Россия 24».

Эмблема МВД

В своём обращении российский лидер отметил, что сегодня граждане предъявляют особые, повышенные требования к результативности работы органов внутренних дел. «И от вашего отношения к службе, от профессиональных и личных качеств каждого из вас зависит, насколько оправдаются эти ожидания», — сказал президент России.

«Системная работа должна быть направлена на охрану правопорядка, на повышение уровня защищенности граждан от противозаконных действий, усиление безопасности на дорогах и, конечно, на предупреждение правонарушений. Прежде всего среди молодежи и несовершеннолетних», — сказал Путин.

Он выразил уверенность в том, что сотрудники органов правопорядка будут решать перечисленные задачи, равняясь на лучших сослуживцев. Государство, в свою очередь, «будет и впредь делать всё необходимое для укрепления правовых и социальных гарантий сотрудников МВД, для повышения престижа службы».

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День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации отмечается 10 ноября. Он был учреждён в СССР в 1962 году как профессиональный праздник День милиции и переименован в 2011 году, когда милицию переименовали в полицию.