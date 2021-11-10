Якутск, , 05:17 — REGNUM Передано в суд дело, возбуждённое в отношении экс-депутата Госсобрания Якутии Максима Местникова. Его обвиняют в развратных и насильственных действиях сексуального характера в отношении восьми девочек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 10 ноября в пресс-службе следственного управления СК РФ по Якутии.

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По версии следствия, депутат развращал школьниц во время преподавания в кружке «Патриот». Девочкам, ставшим жертвой действийМаксима Местникова, было по 10−13 лет. Суд определит наказание для экс-депутата по статье 135 УК РФ (развратные действия в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста) и 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

Как сообщало ИА REGNUM, в начале ноября Иеромонаху Спиридону (в миру — Юрий Абрамов), возглавлявшему храм святого пророка Илии села Амурзет Октябрьского района Еврейской автономии, вынесли приговор за растление 53 мальчиков. Священнику дали 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима, его сообщнику звонарю — 12 лет.