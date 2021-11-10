Пекин, , 05:10 — REGNUM Новейший о Джеймсе Бонде «Не время умирать» продолжил лидировать по кассовым сборам на материковой части Китая 9 ноября, показали данные информационной сети China Movie Data, передает агентство Синьхуа.

Наследники Д. Бонда Ichef.bbci.co.uk

25-я часть франшизы о британском супершпионе Джеймсе Бонде, также пятая и последняя с Дэниелом Крейгом в роли агента «007», завершила свой двенадцатый день проката с 7,26 млн юаней (около $1,14 млн) сборов, что составило почти 32% от общего объема сборов.

Военный эпический фильм «Битва у Чосинского водохранилища» занял второе место с выручкой более 4,94 млн юаней. За военным фильмом последовала романтическая драма «Любопытная история господина Го», которая собрала около 2,35 млн юаней на пятый день показа.