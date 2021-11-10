Саратовская область, 28 мая, 2003, 09:25 — ИА Регнум. Разрыв трубы с возгоранием газа произошел на магистральном газопроводе Оренбург - Новопсков в двух километрах от станции Варфоломеевская Александрово-Гайского района. Это случилось 27 мая в 23:40 мск. В результате взрыва вырвано около 35 метров трубы диаметром 1220 мм. Жертв и пострадавших нет. Спустя 40 минут после взрыва методом отсечки (перекрытия задвижки) утечка и возгорание газа устранены. Линейно-производственное управление ООО "Югтрансгаз" приступило к проведению восстановительных работ. Задействовано 45 человек и необходимая техника, в том числе бульдозер "Катокиллер", экскаваторы "К-700" и "Либкхе". В ближайшее время специальная комиссия должна определить причину взрыва и нанесенный материальный ущерб, - сообщает ГТРК "Саратов".