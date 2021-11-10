Гонконг, Китай, , 05:06 — REGNUM Гонконгский центр охраны здоровья (CHP) сообщил об одном новом завезенном случае COVID-19, в результате чего общее число подтвержденных случаев составило 12 369, сообщает 9 ноября агентство Синьхуа.

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Финансовый центр не регистрировал новых локальных случаев инфекции с 8 октября. Новым пациентом оказался прибывший в Гонконг из Соединенных Штатов. У него был обнаружен мутантный штамм. По данным CHP, за последние 14 дней был зарегистрирован в общей сложности 41 случай заболевания, и все они были завезенными.

Кампания по вакцинации в Гонконге неуклонно продвигается вперед. С момента запуска правительственной программы вакцинации в конце февраля более 4,65 млн человек, или 69% населения, имеющего право на вакцинацию, сделали по крайней мере один укол вакцины от COVID-19, в то время как около 4,46 млн человек полностью вакцинированы.

Бустерный укол вакцины от COVID-19 будет доступен для соответствующих групп в Гонконге. Люди со слабым иммунитетом и высоким риском заражения коронавирусом могут получить свою третью дозу 4 ноября.