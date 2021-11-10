Пекин, , 05:03 — REGNUM На материковой части Китая выявлено 39 новых локальных случаев COVID-19, сообщила Национальная комиссия здравоохранения, передает 10 ноября агентство Синьхуа.

Пациент с подозрением на коронавирус в Ухане Wuhan.gov.cn

Из новых местных случаев 17 были зарегистрированы в провинции Ляонин, восемь — в провинции Хэнань, пять — в провинции Хэбэй, четыре — в провинции Хэйлунцзян, по два в провинциях Цзянси и Юньнань. Одни новый заболевший пришелся на провинцию Сычуань. Также сообщалось о 15 новых завезенных случаях, согласно данным комиссии.

В Шанхае был зарегистрирован один новый предполагаемый случай. Под подозрением находится человек, прибывший из-за пределов материковой части Китая. За прошедшие сутки не было зарегистрировано ни одного нового случая смерти, связанного с COVID-19.