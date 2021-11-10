Мехико, , 05:02 — REGNUM До 12 человек возросло число погибших в результате столкновения двух микроавтобусов в штате Чьяпас в южной части Мексики. Об этом 10 ноября сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

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Уточняется, что в ДТП, которое произошло в районе Паленке, погибли 12 человек, ещё три человека, включая одного ребёнка, пострадали. Пострадавшие — иностранные граждане, они были доставлены в больницу с сильными ожогами. По предварительной информации, все пострадавшие — граждане Гондураса.

Прокуратура штата Чьяпас начала расследование по факту гибели людей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о десяти погибших в результате столкновения двух микроавтобусов на юге Мексики.

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