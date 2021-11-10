Число жертв ДТП на юге Мексики достигло 12 человек
Мехико, 10 ноября, 2021, 05:02 — ИА Регнум. До 12 человек возросло число погибших в результате столкновения двух микроавтобусов в штате Чьяпас в южной части Мексики. Об этом 10 ноября сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
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Авария
Уточняется, что в ДТП, которое произошло в районе Паленке, погибли 12 человек, ещё три человека, включая одного ребёнка, пострадали. Пострадавшие — иностранные граждане, они были доставлены в больницу с сильными ожогами. По предварительной информации, все пострадавшие — граждане Гондураса.
Прокуратура штата Чьяпас начала расследование по факту гибели людей.
Ранее ИА REGNUM сообщало о десяти погибших в результате столкновения двух микроавтобусов на юге Мексики.