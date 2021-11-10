Пекин, , 04:56 — REGNUM Китай включит скрининг на депрессию в проверки здоровья учащихся в рамках усилий по профилактике психических расстройств среди подростков, говорится в заявлении, опубликованном Министерством образования КНР, передает 9 ноября агентство Синьхуа.

Китайские школьники

Заявление было опубликовано в ответ на предложение о предотвращении депрессии среди учащихся-подростков, выдвинутое Национальным комитетом Народного политического консультативного совета Китая (НПКСК) 13-го созыва, высшим политическим консультативным органом Китая, во время его четвертой сессии, прошедшей с 4 по 10 марта этого года.

Также будет вестись учет психического здоровья учащихся, чтобы регулярно отслеживать состояние их здоровья и предлагать своевременные меры вмешательства, если у них появятся признаки психических расстройств, говорится в заявлении и отмечается, что будет создана система профилактики подобного рода заболеваний.