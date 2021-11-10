Пекин, , 04:53 — REGNUM Министерство юстиции Китая выпустило циркуляр, запрещающий членам семей сотрудников полиции и судебной системы заниматься бизнесом в областях, где у сотрудников может возникнуть конфликт интересов, сообщает 9 ноября агентство Синьхуа.

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Супругам, детям и супругам детей сотрудников полиции запрещается заниматься бизнесом в областях, которые подпадают под их юрисдикцию и которые могут повлиять на их беспристрастность при выполнении обязанностей по поддержанию правопорядка, говорится в циркуляре.

Законные деловые операции членов семьи должны находиться под пристальным вниманием, говорится в нем. Таким образом власти Китая ужесточают контроль и борьбу с коррупцией в стране, которая началась с приходом к власти председателя Си Цзиньпина.