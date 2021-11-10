Шанхай, Китай, , 04:49 — REGNUM Четвертая Китайская международная импортная Экспо (CIIE) является отличной платформой для бизнеса по всему миру, предлагая возможности и способствуя ускорению восстановления мировой экономики, заявили зарубежные эксперты и бизнес-лидеры, сообщает 8 ноября агентство Синьхуа.

Шанхай

Будучи первой в мире специализированная выставкой импорта, стартовавашей в 2018 году, CIIE становится все более и более популярной. В общей сложности 50 предприятий и учреждений зарегистрировались для участия 5-й CIIE во время продолжающейся 4-й CIIE в Шанхае.

Президент Международного делового совета в Шри-Ланке Косала Викраманаяке, сказала, что CIIE предоставила экспортерам чая из Шри-Ланки возможность выйти на китайский рынок. В этом году Шри-Ланка в четвертый раз примет участие в CIIE. Китай постепенно становится важным покупателем цейлонского чая, и в 2020 году он стал пятым по величине направлением экспорта чая Шри-Ланки.

Исполнительный директор и член правления Enterprise Greece Бетти Александропулу, сказала, что Китай является важной силой в возобновлении мировой экономики в условиях COVID-19, и Китай продемонстрировал свою ведущую роль в международной торговле с помощью таких платформ, как CIIE.

Экспорт Греции в Китай неуклонно рос в последние несколько лет, а платформа CIIE играет очень важную роль в этом росте, сказала чиновница, добавив, что, например, в 2019 году, через год после первого CIIE, экспорт Греции в Китай почти удвоился до примерно 1 млрд евро ($1,16 млрд).

Британский торговый комиссар по Китаю Джон Эдвардс, сказал, что CIIE является «огромной платформой» для британского бизнеса. Китайский рынок чрезвычайно важен для британского бизнеса, отметил он, добавив, что многие британские компании принимают участие в выставке импорта в этом году, и некоторые фирмы приняли участие в ней через цифровой онлайн-павильон.

Доцент экономики Стамбульского коммерческого университета Огуз Демир сказал, что CIIE предоставляет благоприятную платформу для взаимодействия между бизнесменами со всего мира. По его словам, поскольку пандемия COVID-19 продолжает распространяться и оказывать давление на мировую экономику, торговля остается важным двигателем роста развивающихся стран.

Аргентинский эксперт по Китаю и экономист из Национального университета Лануса Густаво Гирадо, заявил, что CIIE будет способствовать развитию мировой экономики, пострадавшей от пандемии COVID-19, и предоставит значительные возможности странам Латинской Америки.