Тюмень, , 04:47 — REGNUM Проживающий в тюменской семье сиамский кот Дашун попал в Книгу рекордов России. Питомец победил в номинации «Наибольший возраст сиамской кошки в России», сообщило 8 ноября издание «72.RU».

Кот у окна Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

Кот-долгожитель родился в 1997 году и сейчас ему больше 20 лет. После обращения хозяйки к составителям рекордов питомца признали победителем в номинации «Наибольший возраст сиамской кошки в России».

«Я решила отправить заявку, чтобы узнать, если еще такие старенькие коты или кошки, вот такие дела, и мы попали в Книгу рекордов России с нашим Дашуном», — сказала Эльвира Чаниева.

Хозяйка призналась, что люди не верят в способность кошек жить так долго, а причину долголетия Дашуна объяснила заботой и любовью к питомцу.

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