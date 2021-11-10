Пекин, 10 ноября, 2021, 04:43 — ИА Регнум. Китайские власти опубликовали уведомление о регулировании рекламы репетиторства за пределами кампуса, в котором изложены четкие планы работы по этому вопросу, сообщает Государственное управление рыночного регулирования КНР, передаёт 9 ноября агентство Синьхуа.

My own photo Китайские школьники

Уведомление было совместно опубликовано девятью регулирующими органами, включая управление, Отдел пропаганды Центрального комитета Коммунистической партии Китая, Киберпространственную администрацию Китая и Министерство образования КНР.

Местные органы власти должны немедленно начать специальные кампании по устранению всех рекламных объявлений о репетиторстве за пределами кампуса и следовать требованиям соответствующих программных документов, говорится в уведомлении.

Основные средства массовой информации и их дочерние новые СМИ, а также компании, занимающиеся интернет-платформами, и операторы наружной рекламы должны немедленно провести самоконтроль и исправить свое поведение по этому вопросу, говорится в уведомлении.

Власти должны вести переговоры о регулировании с крупными СМИ, компаниями интернет-платформ, ключевыми учебными заведениями за пределами кампуса и рекламными операторами, одновременно пресекая ложную и незаконную рекламу обучения за пределами кампуса и сохраняя жесткую позицию в отношении регулирования, говорится в уведомлении.

В документе отмечается, что необходимо приложить усилия для улучшения управления информацией в традиционных средствах массовой информации и интернет-платформах, а также запретить спонсируемые программы и «мягкие статьи», финансируемые учебными заведениями за пределами кампуса.

Согласно документу, железнодорожному сектору, сектору метро и автобусному сектору, находящемуся в ведении правительства, также запрещено публиковать такую рекламу.

Администрация расследовала и рассмотрела 1570 случаев незаконной рекламы, при этом общая сумма штрафов достигла 30,6 млн юаней (около $4,79 млн) с тех пор, как Китай ввел ряд руководящих принципов для облегчения бремени чрезмерной домашней работы и репетиторства за пределами кампуса для студентов, проходящих обязательное образование.