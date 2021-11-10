Южно-Сахалинск, 10 ноября, 2021, 04:43 — ИА Регнум. Десятки улиц остались без энергоснабжения из-за циклона в Южно-Сахалинске. Об этом 10 ноября сообщил журналистам представитель компании «Сахалинэнерго».

Дарья Антонова ИА REGNUM Без света

На линиях электропередач произошли обрывы и аварии из-за ледяного дождя. Без света остались тысячи потребителей. По данным «Сахалинэнерго», отключения носят аварийный характер по ряду улиц. Всего под отключение энергоснабжения попали жители как минимум 15 улиц города, на перекрёстках не работают светофоры.

В настоящее время бригады специалистов проводят аварийно-восстановительные работы. Вернуть подачу электроэнергии горожанам планируется к 11:00 по местному времени.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что из-за циклона в Еврейском АО остался без электроснабжения 21 населённый пункт.