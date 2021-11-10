Берлин, , 04:25 — REGNUM Намерения Евросоюза ввести санкции против Белоруссии в связи с наплывом мигрантов к границе с Польшей поддержал исполняющий обязанности министра иностранных дел Германии Хайко Маас. Об этом 9 ноября сообщили в пресс-службе возглавляемого им ведомства.

Хайко Маас Sandro Halank

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По словам министра, ответственность за миграционный кризис должен нести лично президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«В последние месяцы мы уже ясно дали понять, что мы будем решительно противостоять вероломным и бесчеловечным действиям Лукашенко и его союзников», — заявил Маас.

Он добавил, что белорусский лидер «по-прежнему раскручивает опасную спираль эскалации, из которой для него самого нет выхода», поэтому в Евросоюзе «готовы сделать четкие выводы» относительно ситуации с мигрантами.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что сейчас более двух тысяч беженцев остаются на границе Белоруссии с Польшей, создавая напряжённую обстановку.

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