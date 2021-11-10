Мехико, , 04:24 — REGNUM Как минимум десять человек погибли, ещё трое пострадали в результате столкновения двух автобусов в штате Чьяпас на юге Мексики. Об этом 10 ноября сообщила пресс-служба региональной спасательной службы в Facebook.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Авария произошла в районе Паленке. Столкнулись два микроавтобуса с пассажирами, после столкновения оба транспортных средства сгорели полностью. Пострадавшие были госпитализированы, их состояние оценивается как тяжёлое. Среди пострадавших один ребёнок.

На месте ДТП работают сотрудники спецслужб. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о массовом ДТП с участием грузовика, протаранившего несколько легковых автомобилей в Мексике. Жертвами ДТП стали как минимум 18 человек.

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