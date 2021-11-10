Петропавловск-Камчатский, 10 ноября, 2021, 04:24 — ИА Регнум. Водоснабжающее предприятие Камчатки наказано за сброс сточных вод в акваторию Авачинской бухты. Ущерб, причинённый природе, арбитражный суд региона оценил в 2,73 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления Росприроднадзора.

Donland.ru Сточные воды

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Исковые требования надзорного ведомства удовлетворены судом частично. «Камчатский водоканал» пытался оспорить решение инстанции, но оно было оставлено без изменения. Ущерб за загрязнение бухты взыскан с водоснабжающего предприятия в полном объёме.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году на побережье недалеко от Петропавловска-Камчатского гибла рыба, осьминоги, морские ежи, морские котики. выброс морских животных связан с загрязнением прибрежных вод. Сообщалось о возможном сбросе льяльных вод или нефтепродуктов с проходящих судов.