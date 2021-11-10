Москва, , 04:17 — REGNUM Все лесные пожары на территории России ликвидировали к 10 ноября, сообщает пресс-служба Авиалесоохраны.

Пожар Cameron Strandberg

«За прошедшие сутки 09 ноября 2021 года в России лесопожарными силами ликвидировано три лесных пожара на площади 108 га», — сообщили в службе.

В ведомстве подчеркнули, что в настоящее время действующих лесных пожаров в России нет. При этом пожароопасный сезон сохраняется в 26 регионах страны. В восьми из них введен особый противопожарный режим.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября в России действовали семь лесных пожаров. Общая площадь возгораний оценивалась в 202 гектара. При этом самые крупные очаги возгорания находились в Оренбургской области.