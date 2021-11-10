Токио, 10 ноября, 2021, 04:01 — ИА Регнум. Правительство Японии во главе с премьер-министром Фумио Кисидой ушло в отставку в полном составе. Об этом 10 ноября сообщила канцелярия главы японского правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

В ходе внеочередного заседания кабинета министров Кисида собрал у всех членов правительства заявления об отставке. Во второй половине дня парламент Японии переизберёт Кисиду на пост премьер-министра, после чего он объявит состав нового правительства.

Ожидается, что в новом правительстве поменяется только глава МИД Японии. Возглавлявший ведомство Тосимицу Мотэги стал генеральным секретарем правящей Либерально-демократической партии (ЛДП), а на освободившийся пост придёт Ёсимаса Хаяси, ранее уже занимавший ряд министерских постов.

Кисида занял пост лидера правящей партии 29 сентября, а 4 октября он был избран премьер-министром. Его переназначение на этом посту — это формальная процедура по итогам выборов в нижнюю палату парламента.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что МИД Японии возглавит Ёсимаса Хаяси, который ранее уже занимал посты главы военного ведомства, министра сельского хозяйства и министра образования.