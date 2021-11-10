Москва, , 03:53 — REGNUM Министерство энергетики России прогнозирует, что в 2023—2024 годах объём добычи нефти в стране возрастёт до 560 млн тонн — рекордного показателя, зафиксированного в 2019 году. Об этом глава ведомства Николай Шульгинов сообщил в интервью газете «Коммерсант».

Николай Шульгинов Minenergo.gov.ru

"Мы считаем, что в 2023—2024 годах добыча составит около 560 млн тонн. Наша задача — обеспечить конкурентоспособность нашего ресурса на мировом рынке, а не гнаться только за цифрой добычи», — сказал он.

По словам Шульгинова, министерству предстоит внести изменения в энергостратегию и в отраслевые генеральные схемы «исходя из стратегии низкоуглеродного развития», а также продлить горизонт планирования до 2050 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Россия определяет объёмы добычи по согласованию с ОПЕК. В настоящее время спрос на нефть в мире восстанавливается, эксперты прогнозируют, что цена на черное золото в течение полугода может вырасти до $100 за баррель.

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