Смоленск, 10 ноября, 2021, 03:55 — ИА Регнум. Многомиллионные долги ООО «Русэлпром.Сафоновский Электромашиностроительный завод» могут стать основанием для начала банкротства этого предприятия из дивизиона концерна «Русэлпром». Иск о несостоятельности к заводу в арбитраж Смоленской области подал налоговый орган, но пока его не приняли к производству, передаёт ИА REGNUM.

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Претензии межрайонной инспекции ФНС РФ №4 по Смоленской области поступили в суд 9 ноября 2021 года. Сумма исковых требований — 153 704 294,29 рубля. Прочие детали спора пока не сообщались.

ООО «Русэлпром.Сафоновский Электромашиностроительный завод» создано в феврале 2018 года с основным видом деятельности «производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов». Активом управляет московское ООО «Русэлпром менеджмент», принадлежащее Владимиру Дорохину. Владелец завода — ООО «Концерн Русэлпром», которым владеет ЗАО «Фининвест».

По открытым данным, Владимир Дорохин ранее работал замгендиректора аэропорта Шереметьево, а на сегодня контролирует группу компаний из разных отраслей экономики.