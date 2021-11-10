Калининград, 10 ноября, 2021, 03:38 — ИА Регнум. Арбитраж Ханты-Мансийского автономного округа 8 декабря 2021 года планирует начать рассмотрение иска «Сургутнефтегазбанка» к ООО «Авиакомпания «Скол». Истец требует обратить взыскание на заложенное имущество — вертолёты и авиадвигатели, передаёт ИА REGNUM.

Aeroprints.com Самолет авиакомпании «Скол»

Дело слушается с сентября 2021 года. Сумма претензий составляет 514 767 167,53 рубля. Спор разбирает судья Неугодников.

Истец требует обратить взыскание на имущество, переданное в залог на основании договора ипотеки воздушных судов «с установлением начальной продажной стоимости». В список попали восемь вертолётов Ми-26Т, Ми-171, Ми-8АМТ и Ми-8Т, а также два авиадвигателя. Общая начальная цена продажи для них истцом определена на уровне 2 105 792 000 рублей. Банк просит реализовать залог с публичных торгов, выплатив ему из вырученных средств долги по семи кредитным договорам.

Напомним, на сегодня есть не до конца рассмотренный банкротный иск к авиакомании, который слушается в арбитраже. Заседание по нему назначено на 24 ноября 2021 года. Авиакомпания Сергея Шилова также выступала фигурантом ряда финансовых споров, среди частых заявителей по которым была «Государственная лизинговая компания» (ГТЛК). Последней «Скол» проиграл уже несколько крупных исков, в том числе на 1,8 млрд рублей. В ноябре 2021 года претензии также появились у АО «Корпорация развития Калининградской области», в основе иска которого лежат права на здание в Калининграде.