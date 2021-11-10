Женева, Швейцария, 10 ноября, 2021, 03:30 — ИА Регнум. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) фиксирует 10-процентное увеличение числа умерших от COVID-19 в Европейском регионе. Об этом 9 ноября сообщили в пресс-службе организации.

(сс) Yann Forget Штаб-квартира ВОЗ в Женеве

«Европейский регион ВОЗ сообщил о росте числа заразившихся за неделю на 7% по сравнению с предшествующей неделей <…> Поступили также сведения о 10-процентном увеличении количества летальных исходов», — говорится в сообщении.

В ВОЗ отметили также, что на страны Европы приходится 63% (1 949 419) подтверждённых случаев заражения коронавирусом и 55% летальных исходов (26 726). Другие регионы, кроме Африки, демонстрируют спад показателей на 5−13%.

О самом большом числе инфицированных за неделю сообщили США (510 968). Далее следуют Россия (281 305), Великобритания (252 104), Турция (197 335) и Германия (169 483).