Москва, 10 ноября, 2021, 03:21 — ИА Регнум. В одной из компаний дивизиона «Яндекса» — ООО «Яндекс.Еда» нарушают права потребителей и работников. Проведенные проверки различных ведомств в 2021 году завершились вынесением предостережений, в том числе и за доставку пищевых продуктов ненадлежащего качества, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на ФГИС «Единый реестр проверок».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM «Яндекс. Еда»

Компания «Яндекс.Еда» создана в январе 2018 года как разработчик программного обеспечения, в том числе одноимённого сервиса по заказу доставки еды из ресторанов и продуктов из магазинов через мобильные приложения или сайт. На улицах городов России часто можно встретить курьеров с логотипами этого сервиса.

Директор ООО — Дмитрий Масюк, который также является владельцем 5% доли в IT-компании «Труд Си Ай Эс» (основной владелец — Елена Зверева). Собственником ООО «Яндекс.Еда» выступает нидерландская частная компания с ограниченной ответственностью «Яндекс. Такси Б. В» и ООО «Яндекс.Такси», которое также принадлежит офшору. Конечным бенефициаром группы называют российского миллиардера Аркадия Воложа, который имеет паспорт Мальты, оформленный на всю семью в обмен на инвестиции.

По данным из ФГИС «Единый реестр проверок», в 2021 году компания «Яндекс.Еда» получила предостережение от управления Роспотребнадзора по Башкирии за доставку «заявителю 30.06.2021 г. пищевых продуктов ненадлежащего качества». У доставленного жидкого продукта была деформирована упаковка и нарушена её целостность.

Помимо этого, предостережение объявила госинспекция труда в Москве, в которую «поступило обращение работника» компании, «содержащее сведения о нарушении его трудовых прав» в части невыдачи трудовой книжки при расторжении трудового договора.

Компании из дивизиона «Яндекса» часто получают жалобы от потребителей. В связи с этим ИА REGNUM запросило данные в Роспотребнадзоре о некачественных услугах группы. Само же ООО «Яндекс» — фигурант антимонопольного расследования ФАС России о злоупотреблении доминирующим положением.

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