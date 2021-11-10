Москва, , 03:00 — REGNUM Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу 9 ноября анонсировал создание отечественных зенитно-ракетных систем С-550, выступая на селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ. Об этом сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.

Пуск зенитной ракеты Mil.ru

Шойгу напомнил, что с 1 по 3 ноября в Сочи под руководством Верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина прошла серия совещаний с руководством Минобороны и предприятий оборонно-промышленного комплекса.

«Глава государства особый акцент сделал на важности опережающего развития отечественных систем ПВО-ПРО, поставок в Вооружённые Силы систем С-350, С-500, С-550», — сказал министр обороны.

Каких-либо деталей о новейшей системе в ведомстве не сообщили.

Отметим, ранее о существовании в России комплекса ПВО или ПРО под индексом С-550 не было известно. Такое название в СССР носил проект мобильной системы противоракетной обороны, однако работы над ним прекратились в 1990-х.

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