Москва, , 02:53 — REGNUM Вопрос о замене прививки назальной вакциной от COVID-19 будет решаться в ходе клинических испытаний. Об этом 9 ноября рассказал директор директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с РИА Новости.

Вакцина «Спутник V»

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На вопрос о том, сможет ли назальная вакцина от COVID-19 полноценно заменить прививку, Гинцбург пояснил, что однозначного ответа нет. В настоящее время получено разрешение на клинические испытания, в ходе которых будет решён вопрос, можно ли будет использовать назальную вакцину как основную, либо только как бустерную.

Клинические исследования назальной вакцины от коронавируса (SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021), разработанной Центром имени Гамалеи, были разрешены Минздравом России в конце октября.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Центр имени Гамалеи начал разработку лекарства от COVID-19 на основе антител.

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