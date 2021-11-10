Вашингтон, , 02:38 — REGNUM Приверженность сотрудничеству США и Египта в сфере обороны была подтверждена в рамках двустороннего стратегического диалога представителей обеих стран. Об этом 9 ноября сообщили в пресс-службе американского Госдепартамента, который обнародовал совместное заявление Вашингтона и Каира.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

В числе направлений деятельности, по которым будет продолжено взаимодействие, названы борьба с терроризмом и обеспечение безопасности границ.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в Вашингтоне обеспокоены в связи с планами Египта закупить у России истребители Су-35.

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