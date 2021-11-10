Москва, , 02:34 — REGNUM Коллегии МИД России и МИД Белоруссии 10 ноября рассмотрят новую программу согласованных действий в области внешней политики на 2022−2023 годы, сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.

Россия и Белоруссия Минобороны России

Встреча коллегий под председательством министра иностранных дел России Сергея Лаврова и его коллеги из Белоруссии Владимира Макея состоится в Москве.

«Коллегии обсудят взаимодействие России и Беларуси на международных площадках по проблематике прав человека с акцентом на недопустимость вмешательства во внутренние дела суверенных государств, вопросы сотрудничества ООН с ОДКБ и СНГ», — говорится в сообщении.

Особое внимание стороны планируют уделить вопросам нераспространения, разоружения и контроля над вооружениями, а также взаимодействию России и Белоруссии по этой проблематике в профильных многосторонних структурах. Итогом заседания должно стать утверждение программы.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что Владимир Макей прибыл в Россию 9 ноября. Первая встреча с Сергеем Лавровым прошла в закрытом режиме.

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