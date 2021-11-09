Нью-Дели, 10 ноября, 2021, 02:22 — ИА Регнум. Высший режим тревоги из-за непрекращающихся ливней объявлен в штате Тамилнад на юге Индии, 9 ноября сообщило издание The Indian Express.

vivali Ливень

Проливные дожди не идут в регионе уже трое суток. Количество осадков, выпавших в штате за последний месяц, превысило норму на 43%.

В результате разгула стихии в Тамилнаде погибли пятеро человек, были разрушены более 500 домов, а также не работают учебные заведения. Режим высшей тревоги продлится в регионе до 11 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября власти Шри-Ланки объявили, что из-за сильных ливней в стране погибли не менее шести человек.