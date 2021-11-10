Сингапур, , 02:20 — REGNUM Тест на выявление коронавирусной инфекции у четырех азиатских львов в сафари Сингапура показал положительный результат, сообщает газета Straits Times со ссылкой на сингапурскую ветеринарную службу.

Лев

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По ее данным, четверо азиатских львов в сафари-парке, а также африканский лев в зоопарке начали кашлять. Их решили проверить на наличие COVID-19, тесты показали положительный результат. В связи с этим руководство парков решило изолировать животных от окружающих.

Предполагается, что львы могли заразиться SARS-CoV-2 от заболевших коронавирусной инфекцией сотрудников зоопарка и сафари-парка. О состоянии животных подробностей не сообщается.