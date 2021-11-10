Вашингтон, , 02:10 — REGNUM Американская компания Pfizer запросила регулятора США о расширении применения бустерной дозы вакцины от COVID-19 для всех жителей страны старше 18 лет. Об этом сказано в распространённом 9 ноября заявлении компании.

Вакцина компании Pfizer Tim Reckmann

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: поиск лекарств и обязательная вакцинация — трансляция»

Бустерная доза вакцины от COVID-19 производства Pfizer и BioNTech рекомендована в настоящее время только людям старше 65 лет и со сниженным иммунитетом. Компания Pfizer обратилась в управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США с запросом разрешить применение бустерной дозы вакцины от COVID-19 для всех социальных групп населения старше 18 лет.

Запрос был сделан компанией на основе клинических испытаний, которые проводились с участием более 10 тыс. человек в возрасте от 16 лет. В ходе испытаний было доказано, что эффективность препарата после бустерной дозы составляет 95,6%.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Джозеф Байден назвал «многообещающим» лечение COVID-19 экспериментальными таблетками отPfizer.

Читайте ранее в этом сюжете: Байден назвал «многообещающим» лечение COVID-19 таблетками от Pfizer