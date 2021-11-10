Москва, , 02:09 — REGNUM Западные страны не должны делать вид, что миграционный кризис на границах Белоруссии и стран Евросоюза стал следствием гибридной операции, поскольку они сами стояли у его истоков, заявила 9 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия-1».

Мигранты Gémes Sándor/SzomSzed

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По её словам, очередная фаза кризиса связана с военной кампанией против Ирака, которую проводили США и их союзники с 2003 года. Американцы изменили картину происходящего на Ближнем Востоке и на севере Африки, спровоцировали массовый исход местных жителей в Европу. Таким образом, происходящее сегодня на границах Белоруссии — очередная волна миграции.

«И нечего делать вид, что они (на Западе — ред.) об этом не знали и они к этому не имеют никакого отношения», — сказала Захарова.

Представитель МИД напомнила также, что Польша принимала самое активное участие кампании США против Ирака.

«Под управлением польских военных был даже целый регион Ирака. Вот теперь так называемые благодарные жители этой страны, в которой предыдущие поколения даже не мечтали о такой помощи из-за рубежа в виде «демократизации», пришли,… — отметила Захарова. — И теперь они спрашивают, где все те высокие слова, декларации и обязательства, которые на себя принимал Запад и пытался примерить на всех остальных. Будьте добры, получите счёт и расплатитесь».

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Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что приезжающие в его страну мигранты «не едут в пустое место, не едут в космос», а направляются «конкретно к тем людям, которые их ждут», например, в Германии. Нелегальный мигрантов в ЕС, по его словам, организует мафиозная структура.

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