Вашингтон, , 02:06 — REGNUM Кризис на границе между Польшей и Белоруссией может привести к дестабилизации ситуации в Восточной Европе, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби в ходе брифинга.

Мигранты Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Мы в целом обеспокоены этими действиями, мы учитываем потенциально дестабилизирующее воздействие этих миграционных действий в регионе в целом», — заявил он.

Кирби также обвинил белорусские власти в создании этого кризиса на границе. При этом он отметил, что Польша не обращалась к США за помощью американских войск.

Как сообщало ИА REGNUM ранее Евросоюз подготовил новый пакет санкций против Белоруссии за якобы организацию миграционного кризиса в Восточной Европе. В список лиц, против которых будут введены ограничительные меры, вошли 30 физических и юридических лиц из Белоруссии.

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