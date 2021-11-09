Вашингтон, 10 ноября, 2021, 02:06 — ИА Регнум. Кризис на границе между Польшей и Белоруссией может привести к дестабилизации ситуации в Восточной Европе, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби в ходе брифинга.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

«Мы в целом обеспокоены этими действиями, мы учитываем потенциально дестабилизирующее воздействие этих миграционных действий в регионе в целом», — заявил он.

Кирби также обвинил белорусские власти в создании этого кризиса на границе. При этом он отметил, что Польша не обращалась к США за помощью американских войск.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Евросоюз подготовил новый пакет санкций против Белоруссии за якобы организацию миграционного кризиса в Восточной Европе. В список лиц, против которых будут введены ограничительные меры, вошли 30 физических и юридических лиц из Белоруссии.