Вашингтон, , 02:04 — REGNUM Покушение на премьер-министра Ирака Мустафу аль-Казыми осудил американский госсекретарь Энтони Блинкен, 9 ноября сообщили в пресс-службе Госдепартамента США.

Энтони Блинкен U.S. Department of State

Свое заявление глава Госдепа сделал в ходе телефонной беседы с иракским президентом Ирака Бархамом Салехом. Блинкен сравнил это покушение с «нападением на суверенитет и стабильность» Ирака. Он также заявил, что США нацелены на продолжение партнерства с иракскими властями и народом республики.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 7 ноября резиденцию Мустафы аль-Казыми атаковали дроны. В результате нападения пострадали десять сотрудников охраны. Сам премьер-министр сообщил, что он «в порядке».

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